За первый квартал 2023 года в Ростовской области прирост частных инвестиций составил более 30%

В регионе стабильный инвестиционный рост фиксируется пятый год подряд. Фото: Иван МАКЕЕВ

В первом квартале 2023 года в Ростовской области, по предварительным данным регионального минэкономразвития, прирост частных инвестиций составил более 30%. Об этом сообщил министр экономического развития области Максим Папушенко.

— Если мы говорим про инвестиции по полному кругу, включая бюджетный сектор, то прирост за первый квартал составил свыше 70%, — отметил Максим Валерьевич.

Также министр подчеркнул, что стабильный инвестиционный рост фиксируется пятый год подряд. Даже в ковидное и постковидное время была положительная динамика. В прошлом, 2022 году, по общему кругу прирост инвестиций составил 2%. В 2021 году — более 15%, в 2020 году — плюс более 6%.

— Очень надеемся на сохранение такой динамики в течение всего бюджетного года, — резюмировал Максим Валерьевич.

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Положительную динамику демонстрируют также и другие экономические показатели. Например, в индекс промышленного производства в 2022 году достиг 114 %. Объем инвестиций в основной капитал составил около 170 млрд руб (подробности)