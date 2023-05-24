Ростовчанина обвинили в избиении полицейского

Все произошло недалеко от одной из многоэтажек по улице Пацаева в Ворошиловском районе Ростова. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, которого подозревают в избиении сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным правоохранителей, 30 апреля недалеко от одной из многоэтажек по улице Пацаева, что в Северном жилом массиве, пьяный мужчина нарушал общественный порядок. При этом в ответ на требование полицейского прекратить это, ударил его локтем в голову. После чего сотрудники патрульно-постовой службы задержали его.

Сейчас ростовчанин находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части 1 статьи 318 УК России "Применение насилия в отношении представителя власти".

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