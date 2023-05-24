Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 13:47

Ростовчанина обвинили в избиении полицейского

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Дмитрий Кутепов
Все произошло недалеко от одной из многоэтажек по улице Пацаева в Ворошиловском районе Ростова.

Все произошло недалеко от одной из многоэтажек по улице Пацаева в Ворошиловском районе Ростова.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, которого подозревают в избиении сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным правоохранителей, 30 апреля недалеко от одной из многоэтажек по улице Пацаева, что в Северном жилом массиве, пьяный мужчина нарушал общественный порядок. При этом в ответ на требование полицейского прекратить это, ударил его локтем в голову. После чего сотрудники патрульно-постовой службы задержали его.

Сейчас ростовчанин находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части 1 статьи 318 УК России "Применение насилия в отношении представителя власти".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области полицейские нашли 23 тайника с наркотиками и задержали распространителя

На месте специалисты нашли пакет с наркотическим порошком. Наркотики весили почти 253 грамма (подробности)