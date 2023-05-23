В Ростовской области полицейские нашли 23 тайника с наркотиками и задержали распространителя

Мужчина сделал еще 23 тайника. Все они были обнаружены оперативниками, а их содержимое изъято. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наркотики распространял 34-летний мужчина. Он обратил на себя внимание полицейских, когда делал очередную закладку, сообщают в пресс-службе главка.

- Гражданин искал что-то на дороге недалеко от гаражного кооператива, - сообщают оперативники. - Когда полицейские подошли к нему, мужчина занервничал и попытался уйти. Но был задержан.

На месте специалисты нашли пакет с наркотическим порошком. Наркотики весили почти 253 грамма.

Кроме этого, мужчина сделал еще 23 тайника. Их нашли и содержимое изъяли.

Дома у подозреваемого тоже обнаружили запрещенные вещества.

Мужчину заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Если вина будет доказана, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

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