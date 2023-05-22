20 лет тюрьмы за 300 рублей: пытаясь заработать, студент-иностранец с наркотиками в кармане попался ростовским полицейским

Оперативники задержали студента, который пытался распространиться наркотики через закладки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове перед судом предстанет студент одного из экономических вузов, который приехал в Россию из Кот-Дивуара. Эта страна расположена на западе Африки и раньше являлась французской колонией.

СТИПЕНДИИ БЫЛО МАЛО

Как рассказал источник «КП – Ростов-на-Дону», 23-летний Филипп (имя изменено – прим. ред.) частенько жаловался на нехватку денег: стипендии и тех средств, которые передавали родные, ему не хватало.

Тогда иностранец решил заработать деньги криминальным способом.

В одном из мессенджеров он познакомился с будущим «работодателем». Незнакомец, который не стал называть своего имени, обещал стабильный заработок. Для этого Филиппу надо было только забрать из тайника четыре пакета с наркотиками и переложить их в другое место.

За эту услугу Филиппу обещали 300 рублей. Но, обмолвился незнакомец, заказов может быть много. Если все пройдет гладко, уверил онлайн-собеседник, то в будущем он будет получать доход в несколько тысяч рублей в день.

В назначенный день в указанное время студент забрал из укромного места вещество и, положив в свой карман несколько свертков, отправился по своим делам, предвкушая, на что же потратит деньги.

ГРОЗИТ ДО 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Не успел молодой человек пройти и сотню метров, как его задержали. При обыске у студента изъяли наркотики.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за покушение на преступление – незаконный сбыт наркотических средств, - прокомментировала помощник прокурора Ворошиловского района Ростова-на-Дону Патия Григорова.

Источник издания в правоохранительных органах региона также добавил, что было возбуждено уголовное дело и в отношении неизвестных, дававших Филиппу указания по переписке.

Пока шло расследование уголовного дела, Филиппа поместили под стражу. К слову, на избрание меры пресечения он приходил с переводчиком с французского языка.

Материалы уголовного дела уже ушли в суд для рассмотрения по существу. Если вина Филиппа будет признана, он может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.

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