В Ростове-на-Дону обсудили оплату проезда после запуска скоростного трамвая

В Ростове должны построить 119 км пути и возвести два трамвайных депо Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове по итогам модернизации сети электротранспорта и запуска скоростного трамвая намерены выйти на окупаемость проекта. При этом радикальное повышение тарифа на пассажирские перевозки пока что не планируют. По крайней мере, этот вопрос не был в числе основных на заседании комиссии гордумы по транспортному обслуживанию.

Информацию о реализации проекта озвучил директор городского департамента транспорта Вадим Шкабарня.

По словам чиновника, в донской столице должны построить 119 км одиночного пути, возвести два трамвайных депо и обновить 22 тяговые подстанции. Кроме того, планируют приобрести 76 новых трехсекционных трамваев, а также отремонтировать 30 вагонов.

Инфраструктуру при этом будут создавать в четыре этапа. Первый и второй - до 2026 года, третий и четвертый - до 2028. Строительство 6,3 км путей по Еременко, от Малиновского до Жданова, собираются начать уже в 2023 году. Также уже приступили к подготовке котлована на участке Ткачева, от Жданова до Солженицына. До конца этого года собираются установить одну тяговую подстанцию и реконструировать 10 вагонов.

Напомним, концессионное соглашение по модернизации транспортной инфраструктуры подписали городские власти и компания ООО «Синара - ГТР Ростов-на-Дону». Стоимость проекта - 61 млрд 46,5 млн рублей. Срок действия соглашения - до 2047 года.

После этого весь транспорт и построенные пути перейдут в ведение администрации Ростова-на-Дону. Предполагается, что за годы эксплуатации инвестор обязан будет выполнять восстановительный ремонт всего имущества.

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