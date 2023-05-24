На нескольких улицах Ростова-на-Дону введут одностороннее движение

Односторонний проезд введут на улицах Иловайской и Народного Ополчения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На нескольких улицах Ростова-на-Дону планируют ввести одностороннее движение транспорта. Это информация городского департамента автодорог.

С 27 мая машины в одну сторону, в восточном направлении, пустят по улице Народного Ополчения, на участке от Соборного до Семашко. Там же по четной стороне запретят парковку.

С 10 июня односторонний проезд введут на Иловайской, на участках от дома № 47 до № 37В в южном направлении, и от дома № 35 до № 51В в северном направлении.

Схему движения обновят для повышения пропускной способности улиц и улучшения безопасности на дорогах.

Добавим, с 10 июня на Иловайской также до 40 км/ч ограничат допустимую скорость движения машин.

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