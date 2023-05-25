В Ростовской области стартовал авто-веломарш, который продлится до 22 июня

Авто-веломарш «Спасибо за Победу» начал свой путь в Таганроге. Фото: сайт правительства Ростовской области

Авто-веломарш «Спасибо за Победу!» начал свой путь в Таганроге. Он проводится с 2016 года. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

По словам председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Александра Никиточкина, авто-веломарш, прежде всего, носит патриотический характер.

Велосипедисты уже побывали в музейном комплексе «Самбекские высоты» в Неклиновском районе. Далее они последуют на север Ростовской области. Впереди их ждут Рязань, Елец, Торжок, Петрозаводск, Полярные Зори, Мурманск, Беломорск, Тверь и Борисоглебск.

В Ростовскую область они вернутся через Верхнедонской район.

А завершится путешествие в Усть-Донецке 22 июня. Здесь велосипедисты примут участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби.

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