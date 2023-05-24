В Ростове-на-Дону задержали серийного похитителя велосипедов

Мужчина в обход касс пытался вывести из магазина новый велосипед
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове-на-Дону задержали 36-летнего мужчину, который пытался украсть велосипед из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным ведомства, ростовчанин зашел в один из спортивных магазинов и увидел велосипед. Двухколесник настолько понравился посетителю, что тот, недолго думая, взял его и выкатил за пределы зала, в обход касс. Однако планы не удались, и человека с велосипедом остановили охранники.
Ущерб в этом случае составил 8 тысяч рублей.
Мужчину передали сотрудникам полиции. Позже выяснилось, что поклонник спортивного образа жизни уже «увел» как минимум еще три велосипеда на 35 тысяч рублей.
- В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Кража» (часть 1 статьи 158 УК РФ). Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе МВД.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовчанин пошел под суд за то, что два дня подряд воровал товар в одном и том же супермаркете
Кражи мужчина совершал в магазине на Западном (подробности)