В Ростове-на-Дону задержали серийного похитителя велосипедов

Мужчина в обход касс пытался вывести из магазина новый велосипед Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону задержали 36-летнего мужчину, который пытался украсть велосипед из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, ростовчанин зашел в один из спортивных магазинов и увидел велосипед. Двухколесник настолько понравился посетителю, что тот, недолго думая, взял его и выкатил за пределы зала, в обход касс. Однако планы не удались, и человека с велосипедом остановили охранники.

Ущерб в этом случае составил 8 тысяч рублей.

Мужчину передали сотрудникам полиции. Позже выяснилось, что поклонник спортивного образа жизни уже «увел» как минимум еще три велосипеда на 35 тысяч рублей.

- В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Кража» (часть 1 статьи 158 УК РФ). Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе МВД.

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