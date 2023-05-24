Другой хулиган пока что находится в розыске. Фото: "Таганрогский трамвай"

В Таганроге трамвайного вандала привлекли к исправительным работам. Об этом сообщили в представительстве «Таганрогского трамвая» 24 мая.

Парень признал свою вину в содеянном и вызвался на общественно-полезные работы. Ему поручили на протяжении месяца отмывать и закрашивать граффити на объектах «Таганрогского трамвая».

Отметим, что другого вандала пока что не задержали, но простой отработкой он уже не сможет ограничиться.

Напомним, что 6 мая поздним вечером в районе площади Авиаторов двое вандалов изрисовали вагон трамвая.

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