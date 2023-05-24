Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 15:19

В Ростове провели рейд по выявлению неправильно припаркованных машин

Он прошел на улице 50-летия Ростсельмаша
Дмитрий Кутепов
Всего было выявлено 26 машин, владельцы которых нарушили требования парковки. Фото: администрация Ростова.

Всего было выявлено 26 машин, владельцы которых нарушили требования парковки. Фото: администрация Ростова.

В Ростове сотрудники администрации совместно с полицейскими и общественниками провели рейд «Люби свой город! Паркуйся правильно!» по выявлению автомобилей, которые были припаркованы на зеленых насаждениях. Об этом сообщили в горадминистрации.

Всего было выявлено 26 машин, владельцы которых нарушили требования парковки. На них составили административные протоколы.

Отметим, что за неправильную парковку физическим лицам может грозить штраф до 5000 рублей, для должностных лиц — до 25000 рублей, для юрлиц — до 100000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону задержали серийного похитителя велосипедов

Ростовчанин зашел в один из спортивных магазинов и увидел велосипед. Двухколесник настолько понравился посетителю, что тот, недолго думая, взял его и выкатил за пределы зала, в обход касс. Однако планы не удались, и человека с велосипедом остановили охранники (подробности)