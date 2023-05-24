В Ростове провели рейд по выявлению неправильно припаркованных машин

Всего было выявлено 26 машин, владельцы которых нарушили требования парковки. Фото: администрация Ростова.

В Ростове сотрудники администрации совместно с полицейскими и общественниками провели рейд «Люби свой город! Паркуйся правильно!» по выявлению автомобилей, которые были припаркованы на зеленых насаждениях. Об этом сообщили в горадминистрации.

Всего было выявлено 26 машин, владельцы которых нарушили требования парковки. На них составили административные протоколы.

Отметим, что за неправильную парковку физическим лицам может грозить штраф до 5000 рублей, для должностных лиц — до 25000 рублей, для юрлиц — до 100000 рублей.

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