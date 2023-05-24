В Ростове до конца 2023 года планируют закупить больше 100 новых автобусов

Также власти планируют приобрести 20 электробусов и зарядные устройства к ним. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону до конца 2023 года закупят больше 100 новых автобусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сити-менеджер города Алексей Логвиненко. Глава администрации 24 мая посетил «АТП-5».

Сегодня идет активная работа по улучшению работы общественного транспорта. В 2023 году МУП «РТК» планирует закупить 20 электробусов и зарядных станций к ним. «Ростовпассажиртранс» приобретет 25 новых автобусов большого класса и 42 автобуса за счет бюджета региона. Уже десять единиц транспорта большого класса приобрел ООО «Янтарь 1». Отметим, что до конца года планируется закупить больше 100 новых автобусов.

Алексей Логвиненко напомнил, что в прошлом году на территории АТП закончили строительство газозаправочной станции.

- Это направление будет и дальше развиваться, так как общее количество парка подвижного состава предприятия составляет 172 единицы, из них 128 работают на метане, - отметил сити-менеджер.

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(Подробности)