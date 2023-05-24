В Новочеркасске водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика

Ребенок переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Новочеркасске водитель легковушки сбил 12-летнего пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось днем 24 мая.
По предварительной информации, 38-летний водитель «Хендай Акцент» двигался по улице Платовской, 68. В этот момент на проезжую часть вышел 12-летний мальчик. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. Известно, что школьник переходил дорогу на красный свет. С травмами его доставили в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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