В Новочеркасске водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика

Ребенок переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске водитель легковушки сбил 12-летнего пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось днем 24 мая.

По предварительной информации, 38-летний водитель «Хендай Акцент» двигался по улице Платовской, 68. В этот момент на проезжую часть вышел 12-летний мальчик. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. Известно, что школьник переходил дорогу на красный свет. С травмами его доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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