Власти Крыма продадут с молотка национализированную квартиру президента Украины Зеленкого

У квартиры Зеленского - самая большая терраса. Фото: Александра ТИМОШЕНКО

Пентхаус в Ялте, который десять лет назад купил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, попал под национализацию. Решение о передаче объекта в собственность республики было принято депутатами на сессии Госсовета в среду, 24 мая, сообщают наши коллеги из «КП — Крым».

Квартира находится в элитном жилом комплексе, построенном в поселке Ливадия напротив знаменитого дворца с видом на море, горы и лес.

Известно, что девять лет квартира пустовала. Ее даже выставляли на продажу. А после долгой юридической работы власти региона национализировали пентхаус. В пресс-службе спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова сообщили, что недвижимость оценят и выставят на аукцион, а вырученные от продажи деньги будут переданы малообеспеченным и многодетным семьям.

Как сообщает издание, кроме квартиры Владимира Зеленского властям Крыма удалось национализировать еще 57 новых объектов.

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