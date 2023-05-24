Водителя, насмерть сбившего 13-летнюю школьницу на Кубани, приговорили к условному сроку

Осужденный выплачивает компенсацию родителям погибшей девочки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодарском крае суд вынес приговор водителю «девятки», который сбил насмерть 13-летнюю школьницу. Ему назначили два года лишения свободы условно и два с половиной года запрещают садиться за руль. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

ДТП произошло в сентябре 2022 года в одной из кубанских станиц. Около семи часов вечера 13-летняя школьница возвращалась домой, когда на нее на скорости влетела «девятка». За рулем автомобиля находился 19-летний водитель, в салоне — несколько подростков.

- Следствием и судом установлено, что обвиняемый управлял автомобилем «ВАЗ 21093» с непригодными для эксплуатации шинами и превысил разрешенную скорость движения, выехал на встречную полосу, не убедившись в отсутствии встречного автомобиля, - сообщили в местном следкоме.

Пытаясь избежать столкновения со встречной машиной, водитель резко свернул на обочину, где шла школьница, и сбил ее.

Девочку с многочисленными серьезными травмами сразу доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, спустя несколько дней она скончалась.

Было возбуждено уголовное дело, расследование завершилось в апреле, и теперь суд огласил приговор. Обвиняемый полностью признал свою вину, рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края, возместил нанесенный ущерб частично и продолжает выплачивать компенсацию.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и двум с половиной годам запрета садиться за руль. Приговор в законную силу еще не вступил.

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