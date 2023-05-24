В Ростове хирурги провели 13-летнему мальчику операцию на желчном протоке

Операция была проведена без единого разреза Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону медики провели сложную операцию 13-летнему пациенту на желчном протоке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.

По информации ведомства, в больницу поступил 13-летний мальчик с жалобами на боль в правом подреберье. У него была частая рвота и желтушная кожа. По словам мамы, ребенок заболел еще в апреле. Медики полностью обследовали пациента и выяснили, что желчный проток был заполнен камнями и мастикоподобным веществом. Из-за этого желчь не поступала в двенадцатиперстную кишку.

Медики рассекли место впадения общего желчного протока в двенадцатиперстную кишку. Затем через тонкий просвет специальным оборудованием удалили все камни и густое вещество.

- Операция была проведена без единого разреза, через просвет желудочно-кишечного тракта. В послеоперационном периоде состояние ребенка значительно улучшилось. Пациент выписан под наблюдение участкового педиатра, гастроэнтеролога и детского хирурга поликлиники, - отметили в ведомстве.

Медики также добавили, что этот клинический случай встречается редко и мог привести к более серьезным последствиям.

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