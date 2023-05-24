День библиотек в Ростове-на-Дону 27 мая 2023: виртуальная экскурсия, концерт, мастер-классы и библио-шоу

27 мая в Ростове и день, и ночь можно провести в библиотеках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День библиотек в Ростове-на-Дону 27 мая 2023 года, несмотря на грядущую библионочь, обещает быть интересным и насыщенным. В этот день свой профессиональный праздник отмечают библиотекари и они приготовили для ростовчан занимательную программу. Рассказываем, где, когда и что ждет читателей.

ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ

- Детская модельная библиотека им. А.С. Пушкина

Игра-викторина «Библиотекарь: мифы и реальность».

- Библиотека им. А.И. Куприна

Урок профориентации «Я б в библиотекари пошел...».

- Детская библиотека им. К.И. Чуковского

Круглый стол «Как хорошо уметь читать». Школьники будут учиться доказывать свою точку зрения, выступая с тезисом «Как хорошо уметь читать», изготовят агит-плакат «Лучшие книги - мои!» и в ходе своего рекламного выступления презентуют любимые книги.

- Технико-экономическая библиотека

Тематический вечер «Библиотека – взгляд изнутри».

ПЯТНИЦА, 26 МАЯ

- Краеведческий библиотечно-информационный центр им. М.А. Шолохова

Библио-шоу «Библиотека в лицах».

СУББОТА, 27 МАЯ

- Библиотека им. М.Ю. Лермонтова

Виртуальная экскурсия «Удивительный мир библиотек» - видеоэкскурсия по необычным библиотекам мира.

- Библиотека им. В.А. Закруткина

День информации «Один день — библиотекарь». Экскурс в профессию, возможность ассистировать библиотекарю в течение всего дня.

- Центральная городская библиотека им. Горького

Концерт-экскурсия по библиотеке «Место встречи людей и книг».

Праздничный вечер «Нам с книгой назначена встреча»: исторический экскурс «И тут появилась библиотека…», выставка-презентация «Книжное настроение» и мультимедийный альбом «Делу книжному верны: известные библиотекари разных веков».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ

Библиотечно-информационный центр им. М.В. Ломоносова

- Библио-глобус «Делу книжному верны»: библиотечный урок «Что такое библиотека» и мастер-класс «Книжная закладка».

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