В Ростовской области туристический поток увеличился на 60% в начале этого года

Донской регион посетили больше 370 тысяч человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области поток туристов увеличился на 60% в начале 2023 года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко в ходе пресс-конференции «Интерфакса». Он рассказал, что за первые три месяца донской регион посетили больше 370 тысяч человек.

По словам Максима Папушенко, показатель потока туристов стал высоким из-за закрытого аэропорта. Это показало, что путешественники смогли адаптироваться к новым условиям.

При этом власти активно создают интересные фестивали, которые сделали наш регион узнаваемым. Например, «Оборона Таганрога 1855 года», «Донская уха», «Донская лоза», развивается промышленный туризм, винные и казачьи туристические маршруты.

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(Подробности)