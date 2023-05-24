Водителям назвали самые аварийно опасные дороги в Ростове

По итогам 2022 года специалисты выявили 11 аварийных мест. Фото: Лейла МИРИШОВА

Водителей предупредили о самых аварийно опасных участках на дорогах Ростова. О местах с повышенной концентрацией ДТП сообщила RostovGazeta 24 мая.

По итогам 2022 года специалисты выявили 11 таких мест. В их числе перекрестки Добровольского и Комарова, Фурмановской и Бодрой, Текучева и Крепостного, Малюгиной и Крепостного.

Также в список вошли участки, расположенные в районе дома №271/1 по Стачки, №37 по Коммунистическому, № 85-87 по Еременко, №18 по Нагибина, №156А по Нансена. При этом ранее на этих дорогах не фиксировали большое количество аварий.

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(Подробности)