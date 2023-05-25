В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД оштрафовали 19 водителей, объезжавших пробку по Пушкинской

Автомобилисты не хотели стоять в заторе на Большой Садовой Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД выписали штрафы 19 водителям, которые решили объехать пробку по Пушкинской. Об этом в ведомстве сообщили 24 мая.

По информации ведомства, инцидент произошел 23 мая. Несколько автомобилистов не захотели стоять в пробке на Большой Садовой и решили объехать ее по пешеходной части Пушкинской улицы. В соцсетях очевидцы опубликовали видео с нарушителями. Всех автомобилистов установили по их регистрационным номерам. Им уже сообщили о времени и месте рассмотрения их административных дел.

Также сотрудники ГИБДД обратились в ЖКХ с предложением установить на улице Пушкинской ограждения, чтобы автомобили не смогли проехать на пешеходную часть.

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