В Ростове-на-Дону признали незаконными отказы принимать детей в школу в Левенцовке

Всего в учреждение поступило 390 заявлений будущих первоклашек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове признали незаконными отказы принимать детей в школу в Левенцовке. Об этом сообщил на своей странице депутатов Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев.

В микрорайоне проживают 518 детей, которые должны пойти в первый класс. При этом, в школе №115 могут обучаться порядка 1400 детей. Всего в учреждение поступило 390 заявлений будущих первоклашек, из которых 290 штук от родителей, чьи дети пользуются преимущественным правом приема.

В ходе проверки правоохранителей директору школы внесено представление. Также на него завели административное дело по статье «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса».

Пока ребята в школе будут обучаться в две смены.

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(Подробности)