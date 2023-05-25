В Ростове-на-Дону признали незаконными отказы принимать детей в школу в Левенцовке

Всего в учреждение поступило 390 заявлений будущих первоклашек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове признали незаконными отказы принимать детей в школу в Левенцовке. Об этом сообщил на своей странице депутатов Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев.
В микрорайоне проживают 518 детей, которые должны пойти в первый класс. При этом, в школе №115 могут обучаться порядка 1400 детей. Всего в учреждение поступило 390 заявлений будущих первоклашек, из которых 290 штук от родителей, чьи дети пользуются преимущественным правом приема.
В ходе проверки правоохранителей директору школы внесено представление. Также на него завели административное дело по статье «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса».
Пока ребята в школе будут обучаться в две смены.
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