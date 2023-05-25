80% жителей Ростова против шестидневной рабочей недели

В Ростове мнение «ударников труда» разделяют лишь 8% горожан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчане против введения шестидневной рабочей недели. Жители Ростова считают, что продуктивнее трудится тот, кто хорошо отдыхает. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Специалисты опросили ростовчан, которые работают, и выяснили, что почти 80% из них против шестидневки.

- Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» внесла в Минтруд предложение о переходе на шесть рабочих дней, - пояснили специалисты. - Авторы инициативы считают, что это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций.

В Ростове мнение «ударников труда» разделяют лишь 8% горожан. Это, в основном, представители старшего поколения (19%).

Противники перемен считают, что нужно увеличивать не рабочее время, а производительность труда. Это горожане 35-44 лет (85%). Интересно, что за шестидневку чаще выступают мужчины и те, чей заработок больше 80 тысяч рублей.

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