27 мая в Шахтах состоится ярмарка выходного дня

Посетителям предложат овощи, фрукты, мясную и рыбную продукцию, мед Фото: Евгения ГУСЕВА

27 мая в Ростовской области для жителей Шахт проведут ярмарку выходного дня. Продукты будут предлагать фермеры из разных районов и населенных пунктов региона, говорится на сайте донского правительства.

Мини-рынок для шахтинцев развернут на площади Ленина, 1. Диапазон цен обещают установить на 10-15 % ниже рыночных.

Посетителям предложат овощи, фрукты, мясную и рыбную продукцию, бакалейные, хлебобулочные изделия, мед. Кроме того, все желающие смогут приобрести посадочный материал - саженцы фруктовых деревьев и ягодных культур, рассаду, семена цветов и овощей.

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