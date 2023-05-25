В Ростове поставщик продуктов обманул предпринимателя на 250 тысяч рублей

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону поставщик продуктов обманул предпринимателя на 250 тысяч рублей и попал после этого под следствие, рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

- 40-летний подозреваемый заключил договор поставки на продукты питания, получил от покупателя крупную сумму, но в итоге решил присвоить все деньги себе. Не предоставил оплаченный заказ и перестал выходить на связь. После этого его задержали, - сообщили в полиции.

Добавим, в отношении махинатора завели дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей. Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове работник цеха в течение месяца похищал медные детали и сдавал на металлолом

«Добычу» мужчина прятал в пакете с продуктами (подробности)