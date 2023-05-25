Губернатор Ростовской области рассказал о защите региона в режиме ЧС

Среди туристов остается много желающих увидеть левый берег Дона и Таганрогский залив Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область живет в режиме чрезвычайной ситуации, но безопасность в регионе обеспечивают на высоком уровне. Об этом в интервью изданию «Лайф» рассказал губернатор Василий Голубев.

- Обеспечивают безопасность также дружинники и казаки. Это большая системная работа, ведь ситуация требует всеобщего внимания, - отметил Василий Голубев.

При этом донской глава добавил, что Ростовская область продолжает привлекать туристов. Остается много желающих увидеть левый берег Дона и Таганрогский залив.

- В последнее время, в том числе и в 2022 году, количество отдыхающих у нас не уменьшилось. Люди к нам десятилетиями едут, целыми семьями. Море у нас мелкое, теплое, для детей это очень неплохо, - сказал Василий Голубев.

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