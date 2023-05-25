В Волгодонске мужчина чуть не оформил кредит на миллион рублей, послушавшись лжебанкира

В Ростовской области злоумышленники прямо по телефону убедили мужчину снять крупную сумму денег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области злоумышленники по телефону убедили мужчину снять крупную сумму денег. Сейчас полицейские разыскивают нарушителей, сообщает пресс-служба управления МВД по Волгодонску.

- В дежурную часть обратился 41-летний потерпевший и рассказал, что его обманули, - сообщают оперативники. - Ему поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что по его счету выявлены сомнительные операции.

Дальше потерпевшему предложили специфический способ сберечь свои деньги: оформить кредит на 1 394 016 рублей и перевести средства на якобы безопасный счет. Лжесотрудник банка обещал, что кредит мошенников тогда признают недействительным.

Пострадавший послушался и уже начал переводить деньги. Но после очередного перевода банк заблокировал его счет. Мужчина сразу же отправился в банк, чтобы его счет разблокировали, и он мог снять оставшиеся деньги.

Но в банке клиента спросили, зачем нужна такая сумма? Тот признался, что переведет снятую наличность на безопасный счет, и таким образом обезопасит себя от мошенников.

В банке поняли, что происходит, и сразу же вызвали полицию. А потерпевшему сказали, что он имел дело с мошенниками.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Если злоумышленников найдут и их вина будет доказана, нарушителей могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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