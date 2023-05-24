В Ростове задержали серийного похитителя велосипедов

Злоумышленник постарался спокойно выкатить велосипед, но его остановили охранники. Фото:пресс-служба УМВД России по городу Ростову-на-Дону

Мужчина воровал велосипеды в магазинах Ростова. Похищение, которое и стало причиной задержания, произошло прямо днем. Об этом сообщают в пресс-службе главка.

- В дежурную часть обратился представитель магазинов с заявлением о краже, - сообщили оперативники. - Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

Следователи установили, что велолюбителем оказался 36-летний мужчина. Он пришел в магазин как обычный покупатель. Ростовчанин ходил, рассматривал товар и не вызывал никаких подозрений. Потом тихонько взял велосипед и спокойно покатил его мимо кассы. Но вот тут-то и был замечен охранниками, которые его и остановили.

Позже полицейские установили, что злоумышленник причастен еще к трем аналогичным «угонам». В общей сложности ущерб от его действий оценивается примерно в 35 тысяч рублей.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде. Если вина будет доказана, мужчине может грозить ограничение свободы сроком до двух лет.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ

В Ростове вор украл деньги из парикмахерской

Его задержали по горячим следам (подробнее)