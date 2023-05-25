В Ростове мотоциклист погиб, врезавшись в легковушку

ДТП произошло на 2-й Краснодарской. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове мотоциклист погиб в ДТП. Авария случилась 25 мая на улице 2-я Краснодарская, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» очевидцы.

По словам собеседников издания, водитель мотоцикла врезался в легковой автомобиль. Свидетели инцидента обратились в скорую помощь. Однако от полученных травм мужчина скончался до прибытия медиков. Очевидцы говорят, что на вид погибшему было около 40 лет.

Официальная информация о происшествии пока не поступала.

Напомним, 24 мая на трассе под Азовом байкер на «Ямахе» врезался в легковушку. Пострадавший водитель скончался.

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