В Роспотребнадзоре сообщили, что жители Ростова получают качественную питьевую воду

В Ростове достигли плановых показателей по качеству питьевой воды
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростовской области по итогам 2022 года достигли плановых показателей по качеству питьевой воды. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила заместитель руководителя донского управления Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.
- По результатам исследования проб, отбираемых из централизованной системы водоснабжения Ростова-на-Дону, питьевая вода, подаваемая населению, является качественной, - подчеркнула Екатерина Ерганова.
Специалист добавила, что для контроля подаваемого ресурса в муниципалитетах сейчас используют «информационную систему в виде интерактивной карты».
Напомним, ранее представители Роспотребнадзора предлагали ужесточить контроль воды на разных этапах ее доставки, а также упорядочить работу в границах зон санитарной охраны водоснабжения.
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