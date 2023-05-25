В Роспотребнадзоре сообщили, что жители Ростова получают качественную питьевую воду

В Ростове достигли плановых показателей по качеству питьевой воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области по итогам 2022 года достигли плановых показателей по качеству питьевой воды. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила заместитель руководителя донского управления Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.

- По результатам исследования проб, отбираемых из централизованной системы водоснабжения Ростова-на-Дону, питьевая вода, подаваемая населению, является качественной, - подчеркнула Екатерина Ерганова.

Специалист добавила, что для контроля подаваемого ресурса в муниципалитетах сейчас используют «информационную систему в виде интерактивной карты».

Напомним, ранее представители Роспотребнадзора предлагали ужесточить контроль воды на разных этапах ее доставки, а также упорядочить работу в границах зон санитарной охраны водоснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На нескольких улицах Ростова-на-Дону введут одностороннее движение

Схему движения обновят для повышения пропускной способности улиц (подробности)