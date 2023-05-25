В Ростовской области с 2023 года выявили почти 700 случаев воровства электроэнергии

Речь идет о должниках, которые подключались к сетям после ограничения электричества Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростовской области с начала 2023 года раскрыли 691 случай воровства электричества. Об этом сообщает пресс-служба «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- Речь идет о потребителях-должниках, которые самовольно подключались к сетям после ограничения электроэнергии. По факту нарушений уже выписали штрафы на общую сумму в 130 тысяч рублей. 20 неплательщиков ожидают судебные разбирательства, - рассказали энергетики.

Жителям Дона напоминают: за незаконное использование электросетей грозят штрафы.

Если нарушение зафиксировали впервые, могут наказать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей (ч. 1 ст. 7.19 КоАП). За повторное несоблюдение закона нужно будет заплатить от 15 до 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 7.19 КоАП).

Также могут сделать перерасчет потребления, с возможным применением повышающего коэффициента 10.

- Несанкционированное вмешательство в электросети несет угрозу жизни и здоровью, может привести к короткому замыканию, возгоранию, нарушению энергоснабжения и выходу из строя бытовых приборов, - добавили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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