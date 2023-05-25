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НовостиПроисшествия25 мая 2023 11:58

В Ростове водитель врезался в дерево и умер

Авария произошла на улице Зоологической
Михаил СТРИЖЕВ
Мужчина скончался на месте.

Мужчина скончался на месте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону водитель легковушки врезался в дерево. Происшествие случилось на улице Зоологической 25 мая, сообщили свидетели инцидента «КП-Ростов-на-Дону».

Как рассказали очевидцы, за рулем находился молодой мужчина. Автомобилист скончался на месте происшествия.

Напомним, еще одна серьезная авария произошла на улице 2-я Краснодарская. В районе дома № 123 столкнулись автомобиль Nissan X-Trail и мотоцикл Yamaha. В ДТП погиб водитель мотоцикла.

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Это уже второе подобное ДТП в области на этой неделе. (Подробности)