Владимира Ходурского назначили заместителем прокурора Ростовской области

Старший советник юстиции Владимир Ходурский. Фото: сайт прокуратуры Ростовской области

В Ростовской области на пост заместителя прокурора региона назначили Владимира Ходурского. Информацию об этом опубликовали на сайте надзорного ведомства.

- Приказом от 27.04.2023 года старший советник юстиции назначен на должность заместителя прокурора Ростовской области, - говорится в сообщении.

Владимир Ходурский начал службу в органах прокуратуры с 1996 года. В разные периоды своей трудовой деятельности специалист занимал должности следователя и помощника прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону, а также старшего следователя и прокурора отдела прокуратуры Ростовской области.

С января 2013 года работал в СК России по Ростовской области, в феврале начал работу в должности заместителя прокурора Кировского района Ростова-на-Дону. Также с 2013 года и до нового назначения возглавлял управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ростовской области.

Владимир Ходурский был награжден знаком «Почетный работник прокуратуры России», юбилейными медалями «290 лет прокуратуре России» и «300 лет прокуратуре России». В 2022 году получил почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».

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