В Ростове на улице Мечникова 20-летнего парня убили ударом ножа в сердце

Раненого госпитализировали, однако в больнице он скончался. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на улице Мечникова убили молодого мужчину. Происшествие случилось в ночь на 25 мая, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

Ранее очевидцы сообщили в соцсетях о потасовке. Ростовчане утверждали, что все произошло около 23 часов. По их словам, ссора закончилась поножовщиной. Спустя время на место прибыла скорая помощь.

Как рассказал источник издания, ранили 20-летнего парня. Молодого человека ударили ножом в область груди. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где позже он скончался.

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