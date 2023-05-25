В Ростове-на-Дону на улице Мечникова произошла драка со стрельбой

Официальных комментариев по происшествию пока не поступало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на улице Мечникова заметили драку со стрельбой. Об этом в одном из городских пабликов сообщили очевидцы. Разборки, по всей видимости, произошли вечером 24 мая, а пост опубликовали около полуночи 25 мая.

- На Мечникова произошла стрельба и нападение с ножами. Одного из участников увезли на реанимации, - рассказали ростовчане.

Официальных комментариев по происшествию пока не поступало. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сейчас уточняют информацию.

Напомним, это похожий случай произошел в Ростове в ночь на 21 мая. Тогда на левом берегу Дона неизвестный мужчина во время конфликта дважды выстрелил в воздух и сбежал.

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