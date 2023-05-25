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НовостиПроисшествия25 мая 2023 12:28

В Шахтах электромонтер погиб после удара током на высоковольтной ЛЭП

Сейчас по факту случившегося начали проверку специалисты СК
Ангелина СКИБА
Следователи уже осмотрели место происшествия

Следователи уже осмотрели место происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах начали выяснять обстоятельства гибели мужчины, которого насмерть ударило током. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- Осмотр места происшествия уже провели, назначены судебно-медицинские исследования. Проводится доследственная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение, - прокомментировали в СК.

По предварительным данным, смертельный разряд во время работ на высоковольтной ЛЭП получил электромонтер Шахтинских электросетей. Трагедия произошла вчера на улице 8 Марта.

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