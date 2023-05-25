В Шахтах электромонтер погиб после удара током на высоковольтной ЛЭП

Следователи уже осмотрели место происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах начали выяснять обстоятельства гибели мужчины, которого насмерть ударило током. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- Осмотр места происшествия уже провели, назначены судебно-медицинские исследования. Проводится доследственная проверка, по ее результатам примут процессуальное решение, - прокомментировали в СК.

По предварительным данным, смертельный разряд во время работ на высоковольтной ЛЭП получил электромонтер Шахтинских электросетей. Трагедия произошла вчера на улице 8 Марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону на улице Мечникова произошла драка со стрельбой

Одного из участников конфликта увезли в больницу (подробности)