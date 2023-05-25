В Ростовской области отремонтируют 17 ведущих к паркам улиц

Добираться до достопримечательностей Ростовской области станет легче. Отремонтированные дороги — в помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добираться до достопримечательностей Ростовской области станет легче. Отремонтированные дороги — в помощь. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Ремонт дорог будет способствовать развитию туризма в регионе, что, в свою очередь, приведет к экономическому росту и улучшению качества жизни местных жителей, – рассказал министр транспорта Владимир Окунев.

Новые дороги появятся сразу в нескольких территориях региона. Например, в Батайске – на улице Ленина. Она ведет к городскому парку, где много памятников и скульптур.

В Шахтах ремонтируют дорогу на улице Карла Маркса. По ней можно попасть к старейшему городскому парку. В нем есть часовня Воскресения Христова, памятник армянской архитектуры и аллея воинской Славы.

В Красном Сулине ремонтируют улицы, которые ведут к парку имени Андрея Сулина: Пушкина, Короткую, Ворошилова, Комсомольскую и 47-й Гвардейской Дивизии. В парке работает театр под открытым небом, а еще в нем установлена стела «Часы жизни».

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области туристический поток увеличился на 60% в начале этого года

Донской регион посетили больше 370 тысяч человек (подробнее)