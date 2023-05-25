В Ростове на улице Нансена в ДТП погиб водитель «ВАЗа»

Легковушка врезалась в Peugeot Boxer, а потом отлетела на дерево Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове-на-Дону на улице Нансена «ВАЗ 2114» протаранил микроавтобус, а потом врезался в дерево. В этой аварии погиб водитель отечественной легковушки, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Известно, что авария произошла 25 мая в 13:10. Предварительно, 28-летний мужчина, который управлял «ВАЗом», не выдержал безопасную дистанцию. Из-за этого его машина врезалась в Peugeot Boxer, а потом отлетела на дерево.

- Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - прокомментировали в УГИБДД.

Жителей донского региона просят быть осторожными за рулем. Нужно строго придерживаться правил, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться за рулем на гаджеты и беседы с пассажирами.

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