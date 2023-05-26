В Ростове выбирают спортплощадки и библиотеки, которые отремонтируют в 2024 году

В донской столице продолжается конкурс «Сделаем вместе» Фото: Иван МАКЕЕВ

Библиотеки и спортплощадки и библиотеки, ремонт которых может быть сделан в 2024 году с участием горожан, сейчас выбирают в Ростове. Известно, что в областном конкурсе «Сделаем вместе» могут участвовать только те проекты, которые предлагают сами горожане, плюс к тому поддерживая рублем. Только в этом случае из бюджета на них может быть выделено до двух миллионов рублей.

Отбор проектов для участия в нынешнем соревновании рассчитан на несколько этапов. О завершении очередного в своем телеграм-канале заявил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Теперь за право быть воплощенными в жизнь «поборются» 32 предложения. Каждая из представленных инициатив, безусловно, важна, - отметил сити-менеджер.

Также он добавил, что проекты, которые пройдут следующий отбор, будут воплощены в жизнь уже в следующем году. В ближайшее время их опубликуют на сайте администрации Ростова.

Пока же известно, что рассчитывать на победу могут инициативы по капремонту спортивной площадки лицея №11, благоустройству детсада №225 и школы №107.

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