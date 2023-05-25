В Ростовской области спасатели помогли мужчине, которому стало плохо возле реки Дон

Местного жителя доставили в больницу. Фото: Областная служба спасения на воде

В Ростовской области спасатели помогли мужчине, которому стало плохо на берегу реки. Об этом сообщили в областной службе спасения на воде 25 мая.

По информации ведомства, около 13 часов в станице Вешенской в районе реки Дон женщина увидела мужчину, которому резко стало плохо. Местная жительница не растерялась и сразу же обратилась к местным спасателям. Они сразу приехали на место. Мужчина жаловался на сильную боль за грудиной и затрудненное дыхание. Измерив давление, его экстренно отвезли в ближайшую больницу.

Во время поездки спасатели внимательно следили за дыханием и пульсом мужчины. Затем его передали медикам.

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