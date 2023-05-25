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НовостиОбщество25 мая 2023 17:24

В Ростовской области пропал 57-летний мужчина

Александра Никитченко не могут найти с 8 мая
Лейла МИРИШОВА
Александра Никитченко не могут найти с 8 мая. Фото: "ЛизаАлерт"

Александра Никитченко не могут найти с 8 мая. Фото: "ЛизаАлерт"

В Мартыновском районе больше двух недель разыскивают 57-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Александра Никитченко последний раз видели 8 мая. С того дня он перестал выходить на связь. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все близлежащие районы.

Согласно ориентировке, рост мужчины около 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в синюю болоньевую куртку.

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