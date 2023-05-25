В Ростовской области пропал 57-летний мужчина

Александра Никитченко не могут найти с 8 мая. Фото: "ЛизаАлерт"
В Мартыновском районе больше двух недель разыскивают 57-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Александра Никитченко последний раз видели 8 мая. С того дня он перестал выходить на связь. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики прочесывают все близлежащие районы.
Согласно ориентировке, рост мужчины около 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза.
В день исчезновения он был одет в синюю болоньевую куртку.
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