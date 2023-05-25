В Московской области спустя 11 лет задержали подозреваемого в смертельном избиении парня на Дону

Во время допроса подозреваемый признал вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя 11 лет задержали мужчину, до смерти избившего парня в Ростовской области. Подозреваемого нашли в Подмосковье в 2022 году. Об этом сообщил региональный СУ СК.

Жуткое происшествие случилось в августе 2011-го на Петровском бульваре. У выпившего мужчины произошел конфликт с незнакомым парнем. Ругань и крики переросли в потасовку. В какой-то момент завязалась драка. Мужчина сильно избил горожанина. Когда тот упал без сил, он продолжил наносить удары ногами.

К приезду скорой подозреваемый сбежал. Врачи боролись за жизнь 24-летнего, но спасти его не смогли. Пострадавший скончался в стенах больницы.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Больше 10 лет правоохранители не могли найти возможного виновника. В ноябре 2022 года на камерах видеонаблюдения города Химки система распознавания лиц обнаружила похожего мужчину. Там его сразу задержали и доставили в Ростовскую область.

Во время допроса подозреваемый признал вину. Его заключили под стражу.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.

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