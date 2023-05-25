Психолог поделился простым способом не нервничать при сдаче ЕГЭ

Психолог назвал простой способ не нервничать во время сдачи ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психолог назвал простой способ не нервничать во время сдачи ЕГЭ. По информации NEWS.ru, перед экзаменом нужно выспаться. Советы выпускникам дал психолог Александр Поляков.

Кроме того, накануне теста рекомендуется делать по утрам зарядку, либо заниматься активным видом спорта. Например, бегом или плаванием. Это поможет снизить уровень тревожности и поспособствует выработке гормона удовольствия - дофамина.

А вот в предэкзаменационный день лучше всего отдохнуть, выспаться и погулять на свежем воздухе. Зубрежка в этот момент бесполезна и сказывается негативно: может повысить тревогу и панические настроения. При этом запомнить всю информацию вряд ли удастся: чтобы знания усвоились, потребуется какое-то время.

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