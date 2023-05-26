В Ростове на выходных ожидаются дожди и гроза

Столбики термометров достигнут до +23 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на выходных придут дожди и гроза. Об этом сообщает портал «Гисметео».

В субботу, 27 мая, весь день в донской столице будет идти дождь. Днем и вечером ожидаются осадки с грозой. Столбики термометров покажут до +23 градусов в дневное время и +20 вечером. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

В воскресенье, 28 мая, в городе ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +25 градусов и возможен небольшой дождь. Вечером столбики термометров покажут +22. Скорость ветра в этот день составит семь метров в секунду.

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