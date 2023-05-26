Дело об убийстве ростовчанина на Мечникова взял на контроль глава СКР

Незнакомец ударил парня ножом в грудь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ростовчанина на улице Мечникова. Об этом сообщили в ведомстве 26 мая.

Следствие установило, что вечером 24 мая Александр гулял в районе улицы Мечникова. Между ним и другим мужчиной завязался конфликт. В какой-то момент незнакомец достал нож и вонзил его в грудь Александра. Медики госпитализировали ростовчанина, но спасти парня не удалось. От полученной травмы он скончался.

По факту случившегося возбудили дело по статье «Убийство». Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

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(Подробности)