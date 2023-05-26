В Ростове 26 мая школьники напишут ЕГЭ сразу по нескольким предметам

Ребятам предстоит сдать экзамены по географии, химии и литературе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону тысячи школьников напишут сегодня ЕГЭ по нескольким предметам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

В пятницу, 26 мая, ребята напишут единый госэкзамен по географии, химии и литературе. Отметим, что 29 мая школьники напишут обязательный ЕГЭ по русскому языку, а 1 июня их ждет сдача математики базового и профильного уровня.

- Уверен, что со всеми заданиями ребята справятся достойно! Ведь юные ростовчане хорошо потрудились за годы учебы. Желаю выпускникам уверенности в своих силах, удачи и успехов! Ни пуха, ни пера!, - отметил сити-менеджер.

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