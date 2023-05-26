ЧП произошло поздним вечером 25 мая Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Волгодонске сгорел автомобиль. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы. Происшествие случилось поздним вечером 26 мая на улице Строителей, 27.

По словам очевидцев, автомобиль «Рено Логан» начал полыхать около 22 часов. Почувствовав запах дыма, местные сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило часть машины. Пожарные быстро потушили транспортное средство. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стал поджог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек, в том числе пятеро детей

По предварительным данным, пострадали пенсионерка и девятилетняя девочка

(Подробности)