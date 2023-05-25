В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек, в том числе пятеро детей

По предварительным данным, пострадали пенсионерка и девятилетняя девочка. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове при пожаре в многоэтажке пострадали двое, в том числе девятилетняя девочка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 25 мая около 18:30.

Пожар произошел на балконе седьмого этажа Фото: Дмитрий Кутепов

По предварительной информации, на седьмом этаже начал полыхать балкон. Жильцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. На место происшествия прибыли 34 пожарных и и десять спецмашин. Из дома эвакуировали 30 человек, в их числе пятеро детей.

В 18.54 в доме было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

При пожаре пострадали девятилетняя девочка и 82-летняя пенсионерка. Фото: Дмитрий Кутепов

При пожаре пострадали девятилетняя девочка и 82-летняя пенсионерка. Им оказали помощь на месте и госпитализировали для обследования.

Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова произошел пожар в многоэтажном доме

ЧП случилось на Варфоломеева, 244

(Подробности)