В Ростовской области 115 детей из семей мобилизованных получат путевки в летние лагеря

Ребят ждут 859 лагерей: 28 - загородных и санаторных лагерей и 830 - пришкольных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Загородные лагеря открыли двери для своих юных посетителей в Ростовской области. Детвору ждут веселые развлечения, увлекательные занятия и свежий воздух. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Донские здравницы готовы принять на отдых и оздоровление детей из новых территорий России. Уже достигнута договоренность об организации отдыха 910 ребят, - отметил замгубернатора Андрей Пучков.

Ребят ждут 859 лагерей: 28 - загородных и санаторных лагерей и 830 - пришкольных. Будет в регионе действовать и один палаточный лагерь.

Бесплатные путевки ждут 18 тысяч ребят из малоимущих семей. Получат бесплатные путевки и 115 детей из семей, где родители были призваны на военную службу по мобилизации.

Всего же летом 2023 года в детских лагерях Дона побывают 350 тысяч ребят.

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