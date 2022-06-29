Дети приезжают раскрутить блог, а родители покупают им вейпы: откровения вожатого лагеря из Ростовской области

Работа вожатого детского лагеря только на первый взгляд кажется легкой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот уже месяц дети отдыхают от учебных будней: кто на море, кто у бабушки в деревне, а многие, как и когда-то их родители, едут в летний лагерь. Лапта, вечера с гитарой у костра, медляки на дискотеках остались в наших воспоминаниях. Современных подростков интересует совсем другой досуг, хотя кое-что из ностальгического прошлого и им не чуждо. Вожатый детского лагеря откровенно рассказал «КП-Ростов-на-Дону», чем занимается нынешняя молодежь вдали от родителей.

ПОДГОВАРИВАЮТ НА КРАЖИ И МОРДОБОЙ

Мне 32 года, в общем-то молод еще, поэтому был уверен, что буду хорошо ладить с детьми. Работа нетрудная, да еще и денег заплатят, думал я. Какая же это была ошибка.

В детском лагере особая среда. Там происходит все то же, что в обычной детской жизни, но словно в режиме быстрой прокрутки: они начинают дружить, развлекаться, влюбляться и ссориться, мириться, снова влюбляться – и все за одну смену. Задача вожатого - держать все под контролем, иначе появится «детский островок» со своими законами и порядками.

Особенно сложно, когда в отряде есть ребята, которые состоят на учете комиссии ПДН. Такие отряды обычно отдают вожатым-парням, и мне достался как раз такой. Это уверенные в себе и общительные дети, такие обычно быстро становятся лидерами в компании и могут легко повести за собой весь отряд на шалости, к сожалению, не всегда безобидные. Обмазывание пастой ночью им не интересно, трудные подростки, например, могут подговорить другого ребенка украсть что-то для них, кого-то побить. При этом делятся своим богатым опытом и уверяют, что попасть под учет комиссии ПДН совсем не страшно, мол, до 18 лет за воровство все равно не посадят.

Приходилось все это пресекать, терпеливо раз за разом проводить беседы и с отрядом, и с заводилой.

«РОДИТЕЛИ ДАЛИ, ЗНАЧИТ МОЖНО»

Старшие школьники всегда находили возможность протащить в лагерь запрещенку. Прятались с сигаретами или пивом по углам от вожатых, натирали руки травой, чтобы не пахло табаком. Все это казалось запредельным хулиганством, за которое можно было спокойно получить выволочку перед всем отрядом. Стыд и позор!

Теперь же на смену сигаретам пришли вейпы, причем дымят ими дети без особого стеснения. И мое негодование их сильно удивило, ведь устройства им с собой дали родители. Я спрашивал, зачем, и логика меня просто сразила: «Они у вас в лагере, наверняка, начнут обычные сигареты курить, пусть уж лучше у него будет электронная, там пар безобидный». Почему-то о содержании того же никотина и прочей дряни никто не думает…

НАБИРАЮТ ПОДПИСЧИКОВ В СОЦСЕТЯХ

Без соцсетей никуда. Мои воспитанники лучше меня разбираются в трендах, знают всех популярных блогеров и смотрели все самые раскрученные видео. И, конечно, многие тоже хотят стать ютуберами и тиктокерами, снимают свои «вайны», «сторис», «влоги». Если не поддерживать эти увлечения, дети замкнутся и будут в одиночестве залипать в телефоне. Поэтому стали придумывать конкурсы, например, на лучший «вайн» (короткое видео длинной до 20 секунд). Сотрудники постарше были против, но проигнорировать соцсети не получится.

Некоторые школьники специально приезжают в лагеря, чтобы набрать подписчиков и раскрутить свой блог. Они знакомятся со всеми подряд и добавляют их в друзья в свои профили. Иногда попадаются и странные персонажи. У нас была девочка 15 лет, она подговорила ребят устроить вылазку и напасть на детей из другой группы, вооружившись зарядками от телефонов и стаканами. Оказывается, она хотела разыграть всех, снять «пранк» и тем самым развлечь свою аудиторию в социальных сетях. Благо все отделались легким испугом, а вожатые добились исключения девочки из лагеря.

ЛАГЕРЯ НЕ ТЕРЯЮТ ПОПУЛЯРНОСТИ

Плюс и минус в моей работе заключаются в том, что дети очень легко все впитывают — и хорошее, и плохое. Поэтому работа ответственная, но ты можешь изменить жизнь детей в лучшую сторону.

В школе у каждого уже есть свое сформированное место и роль. Самые инициативные пользуются популярностью, а все остальные находятся в тени. Там коллектив сформирован, а в лагере ребенок может начать все с чистого листа. Поэтому мы стараемся придумывать представления, в которых каждый сможет проявить себя. Иногда совершенно незаинтересованные ни в чем дети могут оказаться талантами.

У меня был парень в отряде маленького роста, щуплый такой. Я ему предложил для номера выучить пару движений танцевальных, он послушал и выступил вечером перед публикой. Ему так понравилось, что он твердо решил заняться танцами после лагеря и сдержал свое обещание.

Многие родители боятся отправлять детей в лагерь, потому что там они оказываются без их контроля. Но это необходимо, чтобы научить школьников взаимодействию с незнакомыми людьми. Так ребята становятся более открытыми и уверенными. А еще это воспоминания на всю жизнь, и нельзя лишать подростков такого удовольствия.

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