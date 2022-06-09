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Общество9 июня 2022 13:15

«Заставлять читать нельзя»: ростовский учитель объяснил, как сделать каникулы школьника максимально полезными для учебы и успеть отдохнуть

Учитель из Ростовской области рассказал, как грамотно организовать лето для школьника
Лия Утимешева
Даже если школьник завершил учебный год хуже, чем родители рассчитывали, лето для ребенка должно оставаться летом.

Даже если школьник завершил учебный год хуже, чем родители рассчитывали, лето для ребенка должно оставаться летом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Летние каникулы: родители, наконец-то, выдохнули: три месяца без домашних заданий! Но другая сторона монеты — как и чем занять ребенка. Одни дети предоставлены сами себе и к сентябрю все забывают, других же усиленно заставляют ходить по репетиторам без скидок на лето. Учитель информатики из Ростовской области, который на одной волне со школьниками, рассказал читателям "КП - Ростов-на-Дону", как лучше организовать каникулы школьника, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитое лето.

ПОДТЯНУТЬ ХВОСТЫ

- Я считаю, что заваливать заданиями не надо никого, - уверен педагог. - Во всем должен быть баланс. Важно отдыхать, но при этом все же определить какое-то время, чтобы ребенок мог заниматься и развиваться, - говорит учитель информатики с 20-летним стажем Олег Дубейковский.

Педагог напоминает, что на лето обычно ничего и не задают кроме домашнего чтения, ведь летние каникулы — это жизнь в другом ритме.

Между отдыхом и учебой всегда нужен баланс, напоминает учитель.

Между отдыхом и учебой всегда нужен баланс, напоминает учитель.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Летом нужно только читать и все — это мое мнение. Ну и подтянуть дополнительно с учителями пробелы по математике, биологии или истории. Одно-два занятия в неделю с репетиторами летом — это нормально. А если перегнуть палку, то ребенок к седьмому классу просто сдастся и ничего делать не будет.

А ЕСЛИ СКОРО ЕГЭ?

Конечно, если у школьника есть цель набрать 300 баллов за три ЕГЭ, то расслабиться летом не получится, объясняет учитель. Но отдых нужен в любом случае.

- Если все время нагружать мозг, он даст сбой. Нейронные связи формируются во время сна, и материал лучше запоминается, если сон здоровый, хороший и правильный. Если все время решать и решать задачки, то в долговременной памяти это просто не откладывается. И все занятия будут бесполезны, - предупреждает учитель.

Если нужно подтянуть какой-то предмет, лучше ходить к репетитору не чаще пары раз в неделю.

Если нужно подтянуть какой-то предмет, лучше ходить к репетитору не чаще пары раз в неделю.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Что касается подготовки к выпускным экзаменам, то оптимально даже к поступлению на бюджет в МГУ подготовиться за два года, считает педагог. Поэтому заставлять ребенка твердо решать, кем же он хочет быть и «натаскивать» на нужные экзамены просто бессмысленно.

- Девятый класс — это некий рубеж, где ребята подводят итоги своей учебы, понимают после ОГЭ, чего ждать в одиннадцатом классе. Поэтому за два года подготовиться к ЕГЭ — идеальный вариант, - убедился на опыте учеников информатик. - Но если ты с пятого класса учебник биологии не открывал, а в 10-м классе решил поступать в медвуз, этого, конечно, будет маловато, - говорит учитель. - Поэтому задача родителей — помочь ребятам учиться до девятого класса хорошо.

ЧИТАТЬ ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО РЕБЕНОК

У многих родителей и язык не поворачивается заставлять ребенка читать от и до заданный на лето список литературы — слишком уж кровиночка за учебный год устала, пусть поиграет или полежит перед телевизором. Педагог подтверждает: заставлять ребенка читать нельзя, но и бездействовать не получится.

Чтобы ребенок захотел читать, нужно объяснить ему, зачем это делать. Приказы не работают.

Чтобы ребенок захотел читать, нужно объяснить ему, зачем это делать. Приказы не работают.

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я всегда говорю родителям: "Когда вы говорите ребенку «иди и читай», он не понимает, зачем это нужно, если можно кино посмотреть, поиграть." И второе, как ребенок может любить читать, если он ни разу маму и папу не видел с книжкой? И справедливым будет вопрос: «Почему ты сидишь в соцсетях, а я должен читать?». Это все равно, что требовать от ребенка стать чемпионом в спорте, если родители сами не спортивные, - объясняет Олег Дубейковский. - Так что, заставлять однозначно неправильно, но направлять надо. Нужен индивидуальный подход, через разговор, ведь все дети, все семьи — разные.

Тогда и английским захочется заниматься, и математикой с информатикой, убедился на своем опыте педагог. Главное — действовать мягко, чтобы ребенок не чувствовал никакого гнета и понял, что это нужно в первую очередь ему самому.

- Дети сейчас много читают. У школьников возвращается любовь к чтению, - замечает добрую тенденцию учитель. - Но читают ребята то, что им интересно. И, если стоит задача привить любовь к чтению, пусть читают то, что хотят, а потом постепенно впускать в жизнь серьезную литературу. И обязательно обсуждать ее с детьми, а не требовать поверхностного пересказа. Родители одного из моих учеников критически подходят к обсуждению. Спрашивают ребенка, как он считает, правильно ли поступил тот же Герасим в «Муму», рассказывают, как сами считали в детстве.

Лучший вариант - обсуждать с малых лет прочтенное.

Лучший вариант - обсуждать с малых лет прочтенное.

Фото: Иван ВИСЛОВ

МЫСЛЯТ ПО-РАЗНОМУ

Только в диалоге можно найти общий язык, ведь разные поколения мыслят иначе. Но у родителей есть возможность понять своих детей, объясняет учитель.

- Проводил консультацию с сыном и отцом. У них был конфликт: папа требовал, чтобы ребенок непременно ходил в библиотеку готовиться к экзаменам, ведь он в свое время так и делал, - вспоминает педагог. - Но ребенку все библиотеки открыты в интернете — дома, в своей комнате, только он все равно учиться не хочет. А когда дети не хотят учиться? Когда нет связи родителей и детей. Родители и дети мыслят в разных плоскостях, и осознанное родительство поможет восстановить связь.

Педагог рекомендует обратить внимание на группы по осознанному родительству, которые работают даже в райцентрах. В них психологи помогают мамам и папам подойти к воспитанию детей системно.

НЕ ВСЯКИЙ ОТДЫХ — ЭТО ОТДЫХ

По мнению учителя, идеальное лето для школьника то, где будет как можно больше встреч со сверстниками.

- Отдых — это не просто лежание на диване с телефоном. Это время, проведенное с интересом — с друзьями, с семьей. На прогулках и в поездках. Детям сегодня нужно живое общение, - уверен учитель. - Поэтому нужно отправлять ребенка в лагерь, в поездки. Все-таки лагерь — это тренировка, как строить жизнь. Тем более в современном лагере детям дают больше выбора — какие провести мероприятия, дети сами предлагают идеи. Для современных детей лагерь — это классное место, где они могут социализироваться.

Летом школьникам нужно как можно больше общаться со сверстниками - социализироваться.

Летом школьникам нужно как можно больше общаться со сверстниками - социализироваться.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие дети сегодня мало социализированы, больше уходят в себя, им сложно находить общий язык, они привыкли общаться в сети и в итоге выбирают путь одиночества, страданий и переживаний, рассказал Олег Дубейковский. И называет самое опасное время - 6-8 классы, подростковый возраст, когда меняются ценности, приоритеты. Дети подвержены наибольшему уходу в себя, переживаний проблем, которые кажутся глобальными. Больше в общение ребята включаются уже с девятого класса.

- Поэтому лето лучше посвятить активному отдыху, обязательно с поездками семейными, чтобы показывать ребенку ваши ценности, традиции, чтобы он принимал в них участие.

И задача родителей — продумать досуг ребенка, чтобы он не был представлен сам себе целых три месяца, а лето действительно стало «маленькой жизнью».

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