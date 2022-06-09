«Заставлять читать нельзя»: ростовский учитель объяснил, как сделать каникулы школьника максимально полезными для учебы и успеть отдохнуть

Даже если школьник завершил учебный год хуже, чем родители рассчитывали, лето для ребенка должно оставаться летом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Летние каникулы: родители, наконец-то, выдохнули: три месяца без домашних заданий! Но другая сторона монеты — как и чем занять ребенка. Одни дети предоставлены сами себе и к сентябрю все забывают, других же усиленно заставляют ходить по репетиторам без скидок на лето. Учитель информатики из Ростовской области, который на одной волне со школьниками, рассказал читателям "КП - Ростов-на-Дону", как лучше организовать каникулы школьника, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитое лето.

ПОДТЯНУТЬ ХВОСТЫ

- Я считаю, что заваливать заданиями не надо никого, - уверен педагог. - Во всем должен быть баланс. Важно отдыхать, но при этом все же определить какое-то время, чтобы ребенок мог заниматься и развиваться, - говорит учитель информатики с 20-летним стажем Олег Дубейковский.

Педагог напоминает, что на лето обычно ничего и не задают кроме домашнего чтения, ведь летние каникулы — это жизнь в другом ритме.

Между отдыхом и учебой всегда нужен баланс, напоминает учитель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Летом нужно только читать и все — это мое мнение. Ну и подтянуть дополнительно с учителями пробелы по математике, биологии или истории. Одно-два занятия в неделю с репетиторами летом — это нормально. А если перегнуть палку, то ребенок к седьмому классу просто сдастся и ничего делать не будет.

А ЕСЛИ СКОРО ЕГЭ?

Конечно, если у школьника есть цель набрать 300 баллов за три ЕГЭ, то расслабиться летом не получится, объясняет учитель. Но отдых нужен в любом случае.

- Если все время нагружать мозг, он даст сбой. Нейронные связи формируются во время сна, и материал лучше запоминается, если сон здоровый, хороший и правильный. Если все время решать и решать задачки, то в долговременной памяти это просто не откладывается. И все занятия будут бесполезны, - предупреждает учитель.

Если нужно подтянуть какой-то предмет, лучше ходить к репетитору не чаще пары раз в неделю. Фото: Олег УКЛАДОВ

Что касается подготовки к выпускным экзаменам, то оптимально даже к поступлению на бюджет в МГУ подготовиться за два года, считает педагог. Поэтому заставлять ребенка твердо решать, кем же он хочет быть и «натаскивать» на нужные экзамены просто бессмысленно.

- Девятый класс — это некий рубеж, где ребята подводят итоги своей учебы, понимают после ОГЭ, чего ждать в одиннадцатом классе. Поэтому за два года подготовиться к ЕГЭ — идеальный вариант, - убедился на опыте учеников информатик. - Но если ты с пятого класса учебник биологии не открывал, а в 10-м классе решил поступать в медвуз, этого, конечно, будет маловато, - говорит учитель. - Поэтому задача родителей — помочь ребятам учиться до девятого класса хорошо.

ЧИТАТЬ ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО РЕБЕНОК

У многих родителей и язык не поворачивается заставлять ребенка читать от и до заданный на лето список литературы — слишком уж кровиночка за учебный год устала, пусть поиграет или полежит перед телевизором. Педагог подтверждает: заставлять ребенка читать нельзя, но и бездействовать не получится.

Чтобы ребенок захотел читать, нужно объяснить ему, зачем это делать. Приказы не работают. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я всегда говорю родителям: "Когда вы говорите ребенку «иди и читай», он не понимает, зачем это нужно, если можно кино посмотреть, поиграть." И второе, как ребенок может любить читать, если он ни разу маму и папу не видел с книжкой? И справедливым будет вопрос: «Почему ты сидишь в соцсетях, а я должен читать?». Это все равно, что требовать от ребенка стать чемпионом в спорте, если родители сами не спортивные, - объясняет Олег Дубейковский. - Так что, заставлять однозначно неправильно, но направлять надо. Нужен индивидуальный подход, через разговор, ведь все дети, все семьи — разные.

Тогда и английским захочется заниматься, и математикой с информатикой, убедился на своем опыте педагог. Главное — действовать мягко, чтобы ребенок не чувствовал никакого гнета и понял, что это нужно в первую очередь ему самому.

- Дети сейчас много читают. У школьников возвращается любовь к чтению, - замечает добрую тенденцию учитель. - Но читают ребята то, что им интересно. И, если стоит задача привить любовь к чтению, пусть читают то, что хотят, а потом постепенно впускать в жизнь серьезную литературу. И обязательно обсуждать ее с детьми, а не требовать поверхностного пересказа. Родители одного из моих учеников критически подходят к обсуждению. Спрашивают ребенка, как он считает, правильно ли поступил тот же Герасим в «Муму», рассказывают, как сами считали в детстве.

Лучший вариант - обсуждать с малых лет прочтенное. Фото: Иван ВИСЛОВ

МЫСЛЯТ ПО-РАЗНОМУ

Только в диалоге можно найти общий язык, ведь разные поколения мыслят иначе. Но у родителей есть возможность понять своих детей, объясняет учитель.

- Проводил консультацию с сыном и отцом. У них был конфликт: папа требовал, чтобы ребенок непременно ходил в библиотеку готовиться к экзаменам, ведь он в свое время так и делал, - вспоминает педагог. - Но ребенку все библиотеки открыты в интернете — дома, в своей комнате, только он все равно учиться не хочет. А когда дети не хотят учиться? Когда нет связи родителей и детей. Родители и дети мыслят в разных плоскостях, и осознанное родительство поможет восстановить связь.

Педагог рекомендует обратить внимание на группы по осознанному родительству, которые работают даже в райцентрах. В них психологи помогают мамам и папам подойти к воспитанию детей системно.

НЕ ВСЯКИЙ ОТДЫХ — ЭТО ОТДЫХ

По мнению учителя, идеальное лето для школьника то, где будет как можно больше встреч со сверстниками.

- Отдых — это не просто лежание на диване с телефоном. Это время, проведенное с интересом — с друзьями, с семьей. На прогулках и в поездках. Детям сегодня нужно живое общение, - уверен учитель. - Поэтому нужно отправлять ребенка в лагерь, в поездки. Все-таки лагерь — это тренировка, как строить жизнь. Тем более в современном лагере детям дают больше выбора — какие провести мероприятия, дети сами предлагают идеи. Для современных детей лагерь — это классное место, где они могут социализироваться.

Летом школьникам нужно как можно больше общаться со сверстниками - социализироваться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие дети сегодня мало социализированы, больше уходят в себя, им сложно находить общий язык, они привыкли общаться в сети и в итоге выбирают путь одиночества, страданий и переживаний, рассказал Олег Дубейковский. И называет самое опасное время - 6-8 классы, подростковый возраст, когда меняются ценности, приоритеты. Дети подвержены наибольшему уходу в себя, переживаний проблем, которые кажутся глобальными. Больше в общение ребята включаются уже с девятого класса.

- Поэтому лето лучше посвятить активному отдыху, обязательно с поездками семейными, чтобы показывать ребенку ваши ценности, традиции, чтобы он принимал в них участие.

И задача родителей — продумать досуг ребенка, чтобы он не был представлен сам себе целых три месяца, а лето действительно стало «маленькой жизнью».

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