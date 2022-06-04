Побег из лагеря, шашлык и странные игры: Ростовские вожатые рассказали о своей работе в детских лагерях

Многие вожатые вспоминают моменты в лагере с особой теплотой. Фото: Артем КИЛЬКИН

У ростовских школьников начались долгожданные летние каникулы. Младшеклассники, не обремененные сдачей ЕГЭ, скоро разъедутся кто куда: одни в деревню к бабуле, а другие в лагерь.

А сколько потом забавных историй после отдыха в лагере привозят собой ребятишки. Всех и не расскажешь. Детских историй всегда много. А как насчет историй вожатых?

«КП - Росто-на-Дону» узнали у ростовчан, которые работают вожатыми, о самых милых и нелепых историях во время работы с детьми. И вот, что из этого вышло.

ШАШЛЫКИ ИЗ БУМАГИ И СОН ПО ДВА ЧАСА

Карине Григорян за этот год поработала в трех сменах, при чем в разных лагерях. И за это время с девушкой случилось несколько разных историй.

- Работа с детьми всегда сложная и трудоемкая. Нужно быть постоянно энергичным. Но это потом окупится, ведь дети отдадут в два раза больше сил и энергии.

Очень часто, когда готовим вожатские концерты, мы не спим до трех - четырех ночи. И после этого ты приходишь к детям с кругами под глазами, так как не успеваешь накраситься, а первом делом бежишь к ним в восемь утра.

Но от детей не скроешь правду. И многие из них понимают, что на самом деле их вожатый почти не спал. Особенно старшие дети все понимают. И иногда предлагают помочь. Говорят, например, давай мы сами детей построим, чтобы тебе было попроще.

Но какой бы ни была сложной работа с ребятами, тяжело дается прощание. Это всегда самое трогательное из всей смены в лагере. Напоследок дети становятся очень сентиментальными. А еще втихаря готовят концерт и подарки для нас. Это так трогательно. Ребята делают видео о лагере с душевной музыкой, показывают наши общие фото.

А однажды дети сделали мне шашлыки-открытки из бумаги. И в них написали очень милые слова.

УБЕГАЛ ИЗ ЛАГЕРЯ, ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ ВОЖАТОЙ СЮРПРИЗ

А вот подруга Карине Аня успела за этот год поработать на четырех сменах. Правда, не в разных лагерях, а в одном - под названием «Ока».

- На первой смене у меня был разновозрастной отряд. Нас было пять вожатых, и мы жили в одной комнате. В конце смены ребята как-то попросили у нас много бумаги. Тогда я не понимала зачем. А потом оказалось, что они приготовили для нас сюрприз.

Оказывается, они нам сделали из бумаги ленточки, похожие на ленту выпускника школы. И ими наградили своих лучших и любимых вожатых. То есть наградили всех тех, кто с ними был. И подарили еще сердечки с надписями «Самая добрая», «Самая энергичная», «Самая милая».

На четвертой смене у меня был отряд уже младшего возраста - 9-11 лет. И был там очень балованный мальчик, который вечно куда-то убегал. И вот в один из дней он подходит ко мне и говорит, что приготовил для меня сюрприз.

Оказывается, он бегал к другой вожатой, и они вместе делали мне подарок. Мальчуган вырезал много сердечек, которые мы наклеили на других ребят из моего отряда, и они станцевали мне танец. А в конце закричали: Аня, мы тебя любим.

А еще круто, когда дети потом пишут сообщения после лагеря. Говорят, что помнят меня. Вот совсем недавно один ребенок написал, что у него только недавно порвалась ленточка, которую я ему завязала. Чтобы вы понимали, я вязала детям своего отряда ленточки одного цвета, ведь так в первые дни их было легче различать в толпе.

И какой бы работа ни была тяжелой в лагере, но вот такие моменты с детьми запоминаются и греют сердце. И уже ради этого ты хочешь вновь и вновь возвращаться в лагерь.

ИГРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Одни вспоминают душевные моменты, а другие помнят лишь позор. Екатерина Кунакова работала в лагере «Зеленый огонек». Одним из требований к работе было оставаться всегда веселым. Девушка с коллегами и придумала очень забавную игру для взрослых в тайне от детей.

- Раз мы должны были быть веселыми для детей, то пошли на отчаянный шаг. Ради забавы придумали игру только для вожатых и сотрудников администрации лагеря. Дети об этом вообще ничего не знали.

Мы поделились на несколько команд. И если сотрудник администрации называл твою команду, то в любом состоянии и в любое время, ты должен был выполнять определенные действия. Например, команда «Чаек» должна была противно кричать и ходить, как чайка. А за невыполнение правил игры, вожатый должен был проставляться. А этого никому не хотелось. Вот и выполняли команды старших по званию и так смешили детей.

А однажды смешная игра вышла из-под контроля. Моя подруга была в команде «Чаек». Как-то вечером она отчитывала мальчика, который что-то натворил и грубо себя вел. Был очень напряженный момент. Подруга стояла с безумно серьезным лицом. И как вы думаете, в этот самый момент мимо проходит кто-то из администрации и говорит подруге: «Команда «Чайка». И та начинает кричать птичьим голосом.

Вы только представьте. Она ругает ребенка и вдруг ни с того ни с сего начинает кричать птицей как безумная. Ребенок был в шоке. Он-то не знал о нашей игре. Зато всем было весело.

Такие игры вожатых были очень крутыми из-за момента неожиданности. Никогда не знаешь, когда тебе дадут призыв к действию. А детей это веселило.

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